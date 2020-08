Dreieck-Preis wird verliehen

Im ehemaligen Wilhelm-Ernst-Gymnasium, dem Interimsrathaus auf dem Herderplatz, wird am 27. August der Weimarer-Dreieck-Preis verliehen.

Weimar. Die Europäische Akademie Otzenhausen wird in Weimar für ihren Einsatz zur Verständigung zwischen Polen, Frankreich und Deutschland ausgezeichnet

In einem kleinen Kreis, der nur geladenen Gästen vorbehalten ist, wird 27. August im ehemaligen Wilhelm-Ernst-Gymnasium am Herderplatz der diesjährige Weimarer-Dreieck-Preis an die Europäische Akademie Otzenhausen verliehen. Die Laudatio hält Malte Krückels, Thüringer Staatssekretär für Medien und Bevollmächtigter des Freistaats Thüringen beim Bund. Zu den Gästen gehören laut Weimarer Rathaus unter anderem Vertreter der polnischen und französischen Botschaft sowie des Auswärtigen Amtes.

Der Weimarer-Dreieck-Preis ist mit 2000 Euro dotiert und wird mit einer Skulptur des Holzbildhauers Thomas Kretschmer sowie einer Ehrenurkunde verbunden.