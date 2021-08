Dreifacher Diebstahl aus Baucontainern in und um Weimar

Weimar/Mönchenholzhausen In Weimar und Mönchenholzhausen haben Unbekannte mehrere Container aufgebrochen und Wertsachen entwendet. Unter anderem wurden 600 Liter Dieselkraftstoff gestohlen.

In der Zeit vom 06. August, 15.30 Uhr, bis zum 09. August, 06.30 Uhr, sind auf einer Baustelle in Mönchenholzhausen, Am Dorfteich, an zwei Baustellencontainern die Vorhängeschlösser gewaltsam geöffnet worden. Aus einem der Container wurden laut Polizeiangaben 2 Elektrowerkzeuge sowie 600 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Im Anschluss besprühten der oder die Täter die Tür des Containers und einen Radlader mit rosa Markierungsfarbe.

Am Montag gegen 06.45 Uhr wurde bekannt, dass auf der Baustelle des neuen Penny-Marktes in der Buttelstedter Straße in Weimar ein Pausencontainer aufgebrochen wurde. Außer zwei Schaufeln wurde hier nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf 250 Euro.

Gegen 8 Uhr erfolgte am Montag die Information, dass auf dem Gelände der Bauhaus-Uni in der Marienstraße in Weimar ein Baucontainer gewaltsam geöffnet wurde. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 06. August, 15.15 Uhr, bis zum 09. August, 07.30 Uhr. Aus dem Container wurde eine Motorsense im Wert von 550 Euro entwendet.

