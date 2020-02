Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dreiste Diebe stehlen Werkzeug - 43-Jähriger berauscht am Steuer - Frau bei Unfall verletzt

Dreiste Diebe stehlen abgestelltes Werkzeug

Zwei gefüllte Werkzeugkisten hatten am Dienstag unbekannte Diebe in Gaberndorf entwendet. Während Monteure eines Möbelhauses eine Küche aufbauten, klauten der oder die Täter die Kisten. Sie waren vor dem Haus abgestellt worden. In den Boxen lagerten Wasserwagen, Bohrsets, Akkus, Schlüssel und derlei Werkzeug. Der genaue Wert des Diebesgutes ist, laut Polizei, noch nicht bekannt.

43-Jähriger berauscht am Steuer

In eine Verkehrskontrolle war am Dienstagabend der Fahrer eines Skodas in der Rießnerstraße in Weimar geraten. Da der 43-jährige Fahrer den Beamten nicht unbekannt gewesen ist, wurde ein Drogentest durchgeführt, der ein positives Ergebnis lieferte.

Wie die Polizei mitteilte, wurde zur genauen Bestimmung der Konzentration im Körper eine Blutentnahme angeordnet. Zudem fanden die Polizisten bei dem 43-Jährigen und seiner weiblichen Begleitung jeweils geringe Mengen an Drogen.

Vorfahrt missachtet: Frau bei Unfall in Weimar verletzt

Am Dienstagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße an der Kreuzung zur Ettersburger Straße in Weimar. Die Ampelanlage war außer Betrieb. Ein auf der Ettersburger Straße stadtauswärts fahrender 53-Jähriger hatte die Vorfahrt des aus Richtung Schöndorf kommenden Renaults missachtet.

Dessen Beifahrerin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und ins Klinikum zur Behandlung gebracht, wie die Polizei äußerte. Der Renault musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

