Dreiste Diebinnen - Paketauto rollt in Paketauto - Vermeintliche Diebe

Vermeintliche Diebe gestellt

Weil er zwei mutmaßliche Einbrecher in Weimar-Nord beobachtete, verständigte ein 55-jähriger Mann am frühen Donnerstagmorgen die Polizei. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass es sich bei den beiden mitnichten um Einbrecher handelte. Die Männer waren Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, die ein Objekt nach einem ausgelösten Alarm kontrollieren wollten.

Gestohlenen Motorroller gefunden

Noch bevor die Eigentümerin den Diebstahl bemerkte, liefen die Ermittlungen zum rechtmäßigen Besitzer eines Motorrollers in Weimar. Einen solchen sah eine Frau am Mittwochmorgen in einem Gebüsch im Weimarhallenpark, was ihr eigenartig vorkam. Am Vormittag meldete sich eine Frau aus der Brucknerstraße, die ihren Roller vermisste. Glück im Unglück hatte sie wohl, dass der Dieb nichts damit anfangen konnte. Die Batterie war leer und so startete der Roller nicht, weswegen er sich diesem wahrscheinlich wieder entledigte.

Dreiste Diebinnen

Zwei junge Frauen stahlen gestern in einem Geschäft in der Weimarer Wielandstraße vier Hosen. Nachdem sie eine Kleinigkeit in dem Laden kauften, begaben sie sich an die Kleiderständer davor und entnahmen von diesem vier Hosen, die sie in einen Rucksack steckten. Danach entfernten sie sich in Richtung des Ölhofs. Hier konnten sie von der Mitarbeiterin des Geschäftes, die den Diebstahl bemerkte, gestellt werden. Das Beutegut konnte die Angestellte wiedererlangen. Die Damen weigerten sich aber mit ihr auf das Eintreffen der Polizei zu warten und verschwanden. Hinweise auf die Identität der beiden Diebinnen gibt es nicht.

Paketauto rollt in Paketauto

In Großheringen in der Kösener Straße kam es am 30. Juni gegen 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes und einem Citroen. Beteiligt waren zwei Paketzusteller. Der 42-jährige Unfallverursacher hielt sein Fahrzeug am Unfallort an, um ein Paket zuzustellen. Der 30-jährige Geschädigte, der nun ebenfalls auf der Straße fuhr, hielt hinter dem Unfallverursacher an. Als der Unfallverursacher losfahren wollte, rollte sein Fahrzeug jedoch zunächst zurück und damit gegen den Pkw des Geschädigten. Es entstand geringer Schaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 300 Euro.

