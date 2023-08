Dreistündiger Sitzungsmarathon in Bad Berka

Bad Berka. Die Stadt Bad Berka präsentiert am 21. August den Ist-Stand ihres Entwicklungskonzeptes.

Mit seiner Sommerpause orientiert sich der Bad Berkaer Stadtrat exakt am Ferienkalender. Für Montag, 21. August, und damit gleich für den ersten Tag des neuen Schuljahres hat Bürgermeister Michael Jahn (CDU) zu einer Sondersitzung eingeladen. Den Stadträten und interessierten Bürgern wird das Stadtplaner-Team „RoosGrün“ den Zwischenstand des Kurstädter „Zukunftsprozesses 2023“ vorstellen.

Im Vorjahr hatte Bad Berka begonnen, Ziele für Stadtgebiet und Ortsteile in einem Integrierten Stadtentwicklungskonzept abzustecken. „In diesem Prozess war und ist die Bürgerbeteiligung ein elementarer Baustein“, betont Jahn. So hatte die Stadtspitze die Auftaktveranstaltung 2022 nicht ohne Grund aufs Brunnenfest gelegt und in dessen Rahmen an den „weißen Tisch“ geladen. Was folgte, waren Fachgespräche und Workshops mit lokalen Akteuren wie zum Beispiel Kliniken, Bildungsträgern, Vertretern des Handels, den Kirchen, Vereinen und Wohnungsunternehmen. Dazu wurden Multiplikatoren aus allen Lebensbereichen und Altersgruppen zur Mitarbeit aufgerufen.

Bürger können danachFeedback-Bogen ausfüllen

Der Sonderstadtrat am 21. August diene nun der öffentlichen Vorstellung des Prozesses und des Arbeitsstandes zu Bestand, Leitzielen, Leitbild, Handlungsfeldern und ersten Ansätzen zu den Maßnahmen. Aufgrund des Umfangs dieser Präsentation sollten sich die Besucher auf eine rund dreistündige Stadtratssitzung im Zeughaussaal einstellen. Sie beginnt um 18 Uhr.

Danach haben alle Teilnehmer die Möglichkeit, einen Feedback-Bogen auszufüllen und diesen innerhalb einer Woche im Rathaus abzugeben. Ziel sei es, das fertige Konzept im ersten Quartal 2024 im Stadtrat zu beschließen.