Dreiteilige Ausstellung im Bauhaus-Museum

Weimar. Unter dem Titel „Welt Übersetzungen. Zeitgenössische Perspektiven auf Walter Benjamin“ öffnet am 12. Samstag, März, um 9.30 Uhr im Bauhaus-Museum eine dreiteilige Ausstellung.

In Kooperation mit dem Kunstfest Weimar öffnet am Samstag, 12. März, um 9.30 Uhr im Bauhaus-Museum die dreiteilige Ausstellung „Welt Übersetzungen. Zeitgenössische Perspektiven auf Walter Benjamin“ mit Werken von Esther Shalev-Gerz, Ori Gersht und Aura Rosenberg. In einer Rauminstallation präsentiert die international renommierte Künstlerin Esther Shalev-Gerz ihre Sichtweise auf die berühmte Geschichtsthese vom „Engel der Geschichte“ von Walter Benjamin und befragt das Selbstverständnis der Stadt Weimar in Hinsicht auf ihre Geschichte. Benjamin, dessen 130. Geburtstag im Jahr 2022 gefeiert wird, war einer der wichtigsten Kulturkritiker im 20. Jahrhundert, er war Philosoph, Literat und Übersetzer. Alle drei Installationen setzen sich mit dem Verhältnis von Sprache und Bild auseinander und beschäftigen sich mit Geschichte und Gegenwart.