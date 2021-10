Das DRK Weimar bietet in der Marktstraße ab 1. November auch PCR-Tests an.

DRK bietet in Weimar ab 1. November PCR-Tests für jedermann an

Weimar. Der Service ohne Anmeldung in der Marktstraße kostet knapp 100 Euro.

Weiterhin gut genutzt wird nach Angaben des DRK Weimar das Testangebot in der Marktstraße. „Zuletzt kamen täglich etwa 80 Personen in die Abstrichstelle, die von 10 bis 16 Uhr geöffnet ist“, berichtet der Vorstandsvorsitzende Holger Welz.

Angesichts steigender Nachfrage bietet das DRK vom 1. November an ohne Terminvereinbarung neben den Schnelltests auch PCR-Tests an. Diese werden mitunter für Reisen ins Ausland benötigt oder um sich aus der Quarantäne freizutesten. Die Laborarbeit übernimmt der Kooperationspartner SynLab in Jena. Das Ergebnis sei meist nach 24 Stunden über eine App oder Webseite abrufbar, könne aber auch im Testzentrum ausgedruckt werden.

Der PCR-Test koste 97,61 Euro, davon müssten 30 Euro sofort in bar oder per Karte bezahlt werden. Der Restbetrag werde vom Labor in Rechnung gestellt. Überwiegend sei der Befund bis zu 72 Stunden nach Probeentnahme gültig. Das DRK betonte, dass unmittelbar vor dem Test nicht stark geraucht oder Schokolade gegessen werde sollte. Das könne die Probe unbrauchbar machen. „Wir hoffen, mit diesem Angebot im Kampf gegen Corona, für unsere Bürgerinnen und Bürger ein ganzheitliches Angebot zu machen“, so Holger Welz.