Im Gebäude am Rollplatz 10 befinden sich Arztpraxen sowie die Geschäftsstelle des DRK-Kreisverbandes Weimar.

DRK schließt Corona-Testzentrum in der Weimarer Innenstadt

Weimar. Kreisverband bietet Tests noch nach Terminvereinbarung in seinem Gebäude am Rollplatz an.

Der DRK-Kreisverband hat sein Testzentrum in der Marktstraße geschlossen und das Angebot in sein Gebäude am Rollplatz 10 verlegt. Getestet wird dienstags, mittwochs und donnerstags nach telefonischer Anmeldung unter: 03643/ 8602333. Erreichbarkeit und Abstrichtermine richten sich nach den Öffnungszeiten der Zahnarztpraxen.

www.drk-weimar.de/corona