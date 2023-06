Dusche, Bier und eine großzügige Spende vorm Nordkap nach Weimar

Lofoten. Die letzte Baltic-Sea-Circle-Etappe für die Weimarer Tafel vor dem Nordkap. Die Tagesspende kommt von Teubner Dachbau

Der Schlafmangel der letzten Tage macht sich auch auf den Lofoten bemerkbar. Nach der Party ging es dem für Team Hänsel & Gretel schon 4 Uhr aus dem Zelt. Aufbruch 90 Minuten später. „Hundemüde“, wie Manfred Roth berichtet.

Mehrere Stopps liegen auf dem Weg: die Vågan-Kirche in Kabelvåg, ein Sakralbau im neugotischen Stil, der bis zu 1200 Gläubige fasst. In der größten Holzkirche nördlich von Trondheim findet sich eine Kopie der 1589 in Kopenhagen gedruckten Bibel von Fredrick II.

Baltic Sea Circle 2023. Dank an die Tagesspender aus Weimar. Foto: Cornelia Roth

Der Trollfjord ist bekannt durch spektakuläre Drehungen der Kreuzfahrtschiffe. Und: Ganz ungeplant entdeckte das Team sechs Elche am Waldrand: „Größer als Pferde, aber viel ungelenker. Unser zweites Highlight des Tages“, schreiben sie nieder.

In Tromsø wartete die Eismeerkathedrale auf Hänsel und Gretel. Foto: Cornelia Roth

Am Tagesziel in Tromsø wartete die Eismeerkathedrale Ishavskatedralen. Schon von weitem war die außergewöhnliche Silhouette der Tromsdalen-Kirche sichtbar (so der offizielle Name) 1965 erbaut. Ein Orgelkonzert machte die besondere Akustik hörbar. Das monumentale Glasfenster zeigt die „Auferstehung Christi“ von Victor Sparre.

Der besondere Kirchenbau aus Beton hat auch eine ganz besondere Dachkonstruktion, die an eine aufgeschichtete Eisscholle erinnert. „Wer könnte das besser beurteilen als unser heutiger Tagessponsor, die Firma Dachbau Teubner aus Weimar“, weiß Manfred Roth. „Mit 500 Euro macht sie der Weimarer Tafel eine große Freude und hat dabei mehr gespendet, als die 464 gefahrenen Kilometer. – Katrin, Michael und Uwe Teubner, danke für eure Unterstützung, die Ihr wie eine Selbstverständlichkeit zugesagt habt!“

Noch ein Bier von Mack aus der nördlichsten Brauerei der Welt, dann ging es früh ins Bett, denn es folgte ein weiterer langer Tag: Es ging zum Nordkap.