Weimars Stadtratsfraktion der Bündnis-Grünen hat sich zum Tag der Umwelt am 6. Juni erneut für den Einsatz von E-Bussen ausgesprochen.

Weimar. Bündnis-Grüne fordern erneut ein Umdenken in Weimar.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

E-Busse im Fokus

Den Tag der Umwelt am 6. Juni nimmt die Stadtratsfraktion der Bündnis-Grünen dieses Mal zum Anlass, um „fehlenden Innovationsgeist der Stadtwirtschaft GmbH“ zu kritisieren. Sie habe auf eine aktuelle Anfrage der Fraktion zu E-Bussen erneut auf eine fünf Jahre alte Studie verwiesen, die vom Einsatz in Weimar abrät.

Inzwischen, so die Fraktion, bauen nicht nur chinesische, polnische oder finnische, sondern auch deutsche Hersteller wie MAN oder Daimler moderne Elektrobusse. „E-Busse sind von Chile über Kalifornien bis zum Polarkreis im Einsatz. Auch viele Orte in Deutschland setzten auf die moderne Technik“, so Fraktionschef Andreas Leps.

Wegen der hohen Anschaffungskosten verwies die Co-Fraktionsvorsitzende Ann-Sophie Bohm-Eisenbrandt auf die 80-prozentige Landesförderung. Sich mit Nachbarkreisen auf ein Konzept für Brennstoffzellen-Busse zu verständigen, hält sie grundsätzlich für richtig. Aber technologisch sei eine nachhaltige Wasserstoffwirtschaft noch Jahre entfernt.