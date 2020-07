Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Ecce Nietzsche“ – Cartoons einer jungen Iranerin

In der Nordveranda des Nietzsche-Archivs zeigt die Klassik Stiftung seit Mittwoch und bis Ende des Jahres 18 Zeichnungen der iranischen Künstlerin Farzane Vaziritabar. In Yazd, einem Zentrum des zoroastrischen Glaubens geboren, interessierte Farzane Vaziritabar sich früh für Nietzsches Figur des Zarathustra. In der Grafikserie „Ecce Nietzsche“ verarbeitet sie auf humorvolle Weise die Ideen, Motive und die Wirkung des für die Moderne richtungsweisenden Philosophen. Farzane Vaziritabar, geboren 1987, erhielt ihre künstlerische Ausbildung an den Universitäten in Yazd und Teheran. Seit 2018 studiert sie Kunst im öffentlichen Raum und neue künstlerische Strategien an der Bauhaus-Universität Weimar. Ihre Skulpturen, Installationen und videokünstlerischen Arbeiten waren bereits im Rahmen des Herbstsalons des Berliner Maxim Gorki Theaters oder der International Art Show in Venedig zu sehen. Für ihre Karikaturen erhielt sie zahlreiche internationale Preise, unter anderem bei den World Humor Awards und dem Dutch Cartoon Festival.

