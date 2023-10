Echt aus der Zeit gefallen

Susanne Seide über Fußball-WM und den Weimarer Zwiebelmarkt.

Eigentlich ist dies nicht der Platz für Weltpolitik, auch nicht in Sachen Sport. Aber als ich am Mittwoch davon hörte, dass die Fußball-WM 2030 in sechs Ländern auf drei Kontinenten stattfinden soll, dachte ich nur: Wie ist das denn aus der Zeit gefallen?!

In Weimar kommt doch auch niemand auf die Idee, den Zwiebelmarkt dezentral zu feiern, damit möglichst viele Ortsteile zum Austragungsort werden. Also, mit allem Respekt vor den Ortsteilen, etwa Schöndorf für den Mittelaltermarkt, Legefeld nimmt eine der großen Bühnen, und die Zwiebelbauern bleiben in der Innenstadt. Tolles Fest, toll zusammen feiern – das fällt dann garantiert aus. Obwohl das mit Sicherheit in Weimar nie passieren wird.

Der Fifa-Präsident und Weimars Oberbürgermeister haben trotzdem etwas, das sie verbindet. Peter Kleine trägt im Namen nichts Großes, Gianni Infantinos Nachname trägt zu Teilen das Wort infantil in sich. Als er, geboren im Jahr 1970, noch ein Kleiner war, hätte es vielleicht überschwängliches Lob gegeben für eine weltumfassende Idee, die aber heute aus der Zeit gefallen ist.