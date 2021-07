Das IHK-Projekt „Passgenaue Besetzung“ ist in dieser Woche in Weimars Park-Regelschule zu Gast.

Echte Bosse an Weimars Parkschule

Weimar. Die Chefs dreier regionaler Unternehmen haben sich in Weimars Park-Regelschule zur Berufsberatung angesagt.

Die IHK Erfurt unterstützt in dieser Woche im Projekt „Passgenaue Besetzung“ 40 Schüler der Weimarer Park-Regelschule bei der Berufsorientierung. Drei Unternehmen präsentieren ihre Ausbildungsangebote. Die Geschäftsführer und Vertreter der Personalabteilungen der Ingenieurgesellschaft Baustoffe und Umwelt Weimar, der Gebrüder Dürrbeck Kunststoffe GmbH aus Buttelstedt sowie der IBU-tec advanced materials AG aus Ehringsdorf stellen sich seit Dienstag und noch am Mittwoch den Fragen der Schüler.

Die vorgestellten Ausbildungsberufe reichen vom kaufmännlichen Bereich bis hin zum Einsatz in Mechanik, Medientechnologie, Elektronik und Labor, vor allem Chemie und Baustoffprüfung. Im Anschluss haben die Schüler die Möglichkeit, sich direkt bei den Unternehmen vorzustellen, noch freie Ausbildungsplätze für 2021 zu sichern oder sich eine Idee für ihre Bewerbung im kommenden Jahr zu holen. Jenny Derwel, Beraterin im IHK-Projekt „Passgenauen Besetzung“, freut sich über das Engagement der Unternehmen, in den Schulen direkt mit potenziellen Auszubildenden ins Gespräch zu kommen. Beate Beck, Lehrerin an der Parkschule und Verantwortliche für die schulische Berufsorientierung, begrüßt die die Chance ihrer Schüler, mit einem „echten Boss“ reden zu können. red