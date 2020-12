Edeka-Markt in Bad Berka wichtelt für Kinder und Jugendliche

Bad Berka. Auf Initiative des Geschäftsführer-Ehepaares Büto der Edeka-Filiale in Bad Berka wurden für zwei Kooperationseinrichtungen der Stiftung Dr. Georg Haar mithilfe einer Weihnachtsbaum-Geschenkeaktion für Kinder Weihnachtsgeschenke gespendet. Klara Geuß, die Organisatorin der Spendenaktion, berichtet, dass innerhalb von nur knapp zwei Wochen die Kunden begeistert alle Geschenke gekauft und gespendet hätten.

Ein liebevoll geschmückter Tannenbaum stand bei der Geschenkeübergabe im Eingang des Marktes, darunter hätten laut Stiftung unzählige Geschenke mit roten Weihnachtskugeln als Namensschilder gelegen. Angesichts dieser Fülle bedankten sich überwältigt die Teamleiterin des Schulprojektes „Kompass“, Daniela Kloss, und Andreas Götze, Mitarbeiter der Inobhutnahmestelle „AG Fallschirm“. Auch ihnen wurde für ihre Kollegen in den Einrichtungen jeweils ein gefüllter Präsentkorb überreicht.

Pandemiebedingt konnten die Kinder selbst nicht mit zur Geschenkeübergabe fahren. Aber zwei große selbst gestaltete Bilder wurden als Dankeschön dem Edeka-Team übergeben.

Daniela Kloss verriet am nächsten Tag, dass die Kinder die Geschenke gleich ausgepackt und eingeweiht haben. Alle hätten sie „total toll und passend“ gefunden. „Dustin schrie vor Freude über sein Kratzbuch, und Fabrizio zeigte sofort sehr stolz überall seine neue Uhr“, so Daniela Kloss. Ebenso begeistert und zugleich überrascht seien die „Fallschirm“-Kinder in Großobringen gewesen.

Die AG Fallschirm ist seit 1999 in Großobringen mit dem Projekt „Plan B“ Betreiber der Inobhutnahmestelle für die Stadt Weimar. Kinder und Jugendliche in Notsituationen werden sofort aufgenommen und durch die Mitarbeiter in der Krisensituation betreut und begleitet.

Das Schulprojekt „Kompass“ wird durch die Stiftung Dr. Georg Haar in Kooperation mit der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein getragen. Hier lernen Grundschüler mit psychischen Erkrankungen, Teilleistungsstörungen und Lerndefiziten, sozialen Störungen und unzureichenden Beziehungserfahrungen, die in der Regel dem Unterricht und Freizeitangeboten in großen Gruppen nicht gewachsen sind, erläuterte die Stiftung. red