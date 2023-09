Ehringsdorfer weihen am Anger Rundbank um alten Ahorn ein

Ehringsdorf. Vor der feierlichen Einweihung der Rundbank auf dem Ehringsdorfer Anger hält der Ortsteilrat bereits am Donnerstag Sprechzeit in Siedlersfreud.

Aus einer Idee, die im Jahr 2021 während einer „Ortsteilsprechstunde im Grünen“ des Ortsteilrates am Ehringsdorfer Anger entstand, wurde jetzt Realität: Bürgerinnen und Bürger entwickelten in den vergangenen Monaten einen besonderen öffentlichen Treff im Herzen Ehringsdorfs.

Der „Sitzpunkt am alten Ahorn“ direkt an der Marienkirche ist fertiggestellt und empfängt seine Gäste. Es gab hier schon Picknicks, spontane Nachbarschaftsplausche und spielende Kindergruppen auf der schönen, ungewöhnlich geformten Rundbank. Am Freitag, 22. September, um 17 Uhr lädt die Bürgerinitiative nun zur offiziellen Einweihung an den Ehringsdorfer Anger ein. Dort erfahren Interessierte nicht nur die Geschichte zum Projekt, sondern auch, wer hinter dem Werk steht und dieses schließlich ermöglicht hat. Die Initiatoren konnten die Sparkasse mit ihrem Konzept überzeugen und Fördergelder einwerben. Dafür und vielen weiteren Unterstützern wollen sie in geselliger Runde danken und mit allen Gästen auf das Gelingen anstoßen.

Bereits am Donnerstag, 21. September, ist der Ortsteilrat von Oberweimar-Ehringsdorf unterwegs. Dann führt ihn seine letzte mobile Sprechstunde des Sommers nach Siedlersfreud. Ab 17 Uhr ist er im Siedlerheim in der Martin-Andersen-Nexö-Straße zu Gast. „Zur Sprechstunde sind alle Interessierten natürlich auch aus anderen Teilen von Oberweimar-Ehringsdorf eingeladen, um sich hier umzuschauen. Auch können wieder Fragen und Kritik zum aktuellen Geschehen im Ortsteil mitgebracht werden“, so Ortsteilbürgermeisterin Ines Bolle (Grüne).