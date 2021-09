Ehrwürdige Technik am Samstag in Eichelborn

Eichelborn. Zum 18. Mal sind auf einer großen Wiese am Ortsrand von Eichelborn am Samstag Traktoren und Oldtimer sowie deren Fans willkommen.

Seine 18. Auflage erlebt am Samstag, 2. Oktober, das Traktoren- und Oldtimer-Treffen in Eichelborn. Schauplatz ist die große Wiese am Ortseingang aus Richtung Autobahn – sie gehört Maik Bürger, dem Chef der angrenzenden Kfz-Werkstatt, der die Veranstaltung zusammen mit Thomas Greyer ins Leben gerufen hatte.

Hier reist am Freitagabend bereits der „harte Kern“ der Traktoren- und Oldtimer-Freunde aus der Region an, darunter etwa der Wersdorfer Lanz-Bulldog-Enthusiast Reinhard Hüttig. Die meisten der betagten Maschinen rollen am Samstag ab 10 Uhr auf das Areal. Jeder ist willkommen, egal ob Oldtimer-Besitzer oder Zuschauer – es werden weder Eintrittsgeld noch Teilnehmer-Gebühren kassiert.

Neben der Wahl des schönsten Traktors, ist auch wieder gegen 16.30 Uhr eine gemeinsame Ausfahrt geplant. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und einen Bogenschießstand, für Erwachsene spielt „Duo Diesel“ Country-Musik.

