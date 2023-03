Eier-Automat und Milchtankstelle aufgebrochen – Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

Die Meldungen der Polizei für Weimar und Umgebung.

Am Samstagabend um 23.15 Uhr nahm ein Anwohner der Dorfstraße in Göttern ungewöhnliche Hebelgeräusche wahr. Daraufhin verließ er das Haus um nachzuschauen.

Er sah laut Polizei drei dunkel gekleidete, männliche Personen fest, die sich an dem dortigen Eier-Automaten zu schaffen machten. Alle drei trugen blaue OP-Masken.

Die Täter wurden auf den Mann aufmerksam und rannten zu einem in der Nähe geparkten Fahrzeug, mit welchem sie Richtung Magdala flüchteten. Beute machten die Täter nicht. Der Sachschaden an dem aufgebrochenen Automaten beträgt rund 2000 Euro.

Milchtankstelle aufgebrochen

Ebenfalls am Samstagabend gegen 23.30 Uhr machten sich unbekannte Täter an der freistehenden Milchtankstelle im Klosterweg in Schoppendorf zu schaffen. Hier brachen sie drei Warenautomaten auf und entnahmen Bargeld in Höhe von 200 Euro. Der Sachschaden beträgt 500 Euro. Ein Zusammenhang mit dem Automaten-Aufbruch in Göttern kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.

Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

Am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Taxifahrer auf dem Goetheplatz in Weimar einen Graffiti-Sprayer, welcher ein Bushäuschen besprühte und sich Richtung Ernst-Thälmann-Straße entfernte. Der Taxifahrer folgte ihm. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den 23-Jährigen in der Kuhlmannstraße feststellen. Er führte umfangreiche Sprayutensilien mit sich. Diese wurden beschlagnahmt. In der Nähe konnten insgesamt fünf Tatorte mit seinen Schriftzügen in frischer Farbe ausfindig gemacht werden. Die Polizei dankt dem couragierten Taxifahrer.

Einbruch in Verbrauchermarkt in Weimar

Unbekannte Täter hebelten am Freitagmorgen gegen 3 Uhr in der Röhrstraße in Weimar die Eingangstür eines Verbrauchermarktes auf. Im Anschluss gelangten sie gewaltsam in den dortigen Paketraum sowie in den Kassenbereich. Es wurden Briefmarken und Tabakwaren im Gesamtwert von 450 Euro erbeutet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Vorfahrt nicht beachtet

Am Freitagnachmittag befuhr eine 44-jährige VW-Fahrerin die Damaschkestraße in Weimar in Richtung Erfurter Straße und wollte dort nach rechts abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 32-jährige Seat-Fahrerin die Erfurter Straße stadteinwärts. Die VW-Fahrerin missachtete hierbei die Vorfahrt der Seat-Fahrerin, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Bei dem Unfall wurde die 32-jährige Seat-Fahrerin leicht verletzt. Die 44-Jährige blieb unverletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Autoscheibe eingeschlagen

Unbekannte Täter zerschlugen bei einem in der Weimarer Florian-Geyer-Straße Ecke Otto-Braun-Straße geparkten Pkw VW die hintere, linke Seitenscheibe. Aus dem Innenraum wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt 500 Euro.

