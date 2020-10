Bereits im ersten Wahlgang konnte er am Sonntag eine klare Mehrheit hinter sich versammeln: Tony Röser (38, parteilos) ist neuer ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Tonndorf.

Wenngleich er zu den jungen Amtsinhabern im Weimarer Land gehört, ist in seinem Ausweis als Geburtsort noch Karl-Marx-Stadt zu finden. Nach Thüringen kam der Sachse vor 15 Jahren. Die Bundeswehr führte ihn seinerzeit beruflich nach Erfurt. Privat wurde er zunächst Blankenhainer, dann Frien-stedter. Als es der Zuwachs in der Familie nahelegte, sich nach einem geräumigeren Häuschen umzuschauen, entdeckte Tony Röser im Jahr 2013 schließlich seine Wahlheimat Tonndorf. „Vier Tage vor unserem Einzug war das Dorf damals vom Hochwasser heimgesucht worden. In solch einer Situation lernt man Menschen natürlich auf eine besondere Weise kennen", sagt der neue Bürgermeister.

Dem Gemeinwesen des Dorfes fühlt er sich entsprechend verbunden. Vor eineinhalb Jahren kandidierte Röser erfolgreich für den Gemeinderat und wurde im Gremium zudem zum Beigeordneten bestimmt. Nur gut ein Jahr später war er in diesem Stellvertreter-Amt auch gefordert. Nach dem krankheitsbedingten Rückzug von Bürgermeister Karsten Mentzel amtierte Tony Röser seit Mitte dieses Jahres an der Spitze der Gemeinde.

Die Entscheidung, sich den Hut aufzusetzen und sich für sechs Jahre in dieses Ehrenamt wählen zu lassen, sei ihm dennoch nicht leicht gefallen. Zum einen ist da der Beruf in der Bundeswehr, der Zeit und Konzentration verlangt – insbesondere, da Röser derzeit eine Großübung für den Reservisteneinsatz bei Wald- und Flächenbränden konzipiert. Zum anderen wird am Eigenheim gebaut. Und nicht zuletzt soll auch die Familie nicht zu kurz kommen. Da sich aber andeutete, dass keiner in der Gemeinde Ambitionen hegt, die Verantwortung zu tragen, arrangierte sich der bisherige Beigeordnete damit – auch in der Hoffnung, mit dem Gemeinderat ein Gremium an der Seite zu haben, das agiert und nicht nur reagiert. „Wir haben gute Gemeinderatsmitglieder, die nicht zu allem Ja und Amen sagen, aber die sich sehr engagieren", weiß der Bürgermeister.

Drängende Aufgaben sieht er in ganz praktischen Dingen im Dorf, so in der Gehwegsanierung an der Schulstraße und in der Wasserversorgung auf dem Friedhof. Zudem gelte es, Kräfte zu bündeln, um der Feuerwehr ein neues Einsatzfahrzeug zu beschaffen. „Irgendwann werden wir am Thema Landgemeinde wohl nicht mehr vorbeikommen. Dem möchte ich mich nicht verweigern. Aber so lange die Gemeinde Tonndorf eigenständig ist und selbst über ihren Haushalt verfügen kann, sollte sie das Geld auch klug und gezielt zu ihrem Nutzen investieren“, so Röser.