Das Hochbegabten-Klaviertrio „fulminato“ bekommt seine Ausbildung am Musikgymnasium Schloss Belvedere.

Eignungsprüfungen am Musikgymnasium Weimar starten im März

Weimar. Auch im März 2022 sucht das Musikgymnasium Schloss Belvedere wieder junge hochbegabte Musikerinnen und Musiker.

Sie spielen Lunchkonzerte im Foyer der Berliner Philharmonie und geben gemeinsame Konzerte mit dem Thomanerchor: Solch prominente Gastspiele sind klangvolle Beispiele für die exzellente Ausbildung am Musikgymnasium Schloss Belvedere, dem Hochbegabtenzentrum der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Das Musikgymnasium führt nun wieder seine Eignungsprüfungen für die künftigen Klassen 5 bis 11 durch. Zu Vorspiel, Prüfung und Gespräch werden Bewerberinnen und Bewerber für das Schuljahr 2022/23 am Freitag, 25. März, ins Musikgymnasium eingeladen.

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen bereits erfolgreich ein Orchesterinstrument oder Klavier, Orgel, Akkordeon, Gitarre, Blockflöte, Klassischen Gesang oder Komposition erlernt haben. Besonders gesucht werden aktuell die Instrumente Viola, Violoncello, Kontrabass, Oboe, Fagott, Tuba und Harfe. Bewerben können sich alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 4 mit gymnasialer Eignung und der Klassen 5 bis 10 des Gymnasiums.

Die Eignungsprüfung besteht aus drei Teilen: dem Vorspiel auf dem Instrument, der Überprüfung der allgemeinen Musikalität und der musikalischen Denkfähigkeit in den Bereichen Musiktheorie und Gehörbildung sowie einem Gespräch über Familie, Schule und Internat. Bewerbungen sind bis zum 18. März möglich.

Der Instrumentalunterricht an dem Staatlichen Spezialgymnasium für Schüler der Klassen 5 bis 12 wird von Professorinnen und Professoren sowie Lehrbeauftragten der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar erteilt. Die Ausbildung fördert intensiv solistische, Kammermusik- und Orchestererfahrungen durch zahlreiche Konzertmöglichkeiten. Unter den Schülerinnen und Schülern, die aus dem In- und Ausland kommen, befinden sich zahlreiche Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe. Viele Alumni des Musikgymnasiums spielen heute in führenden Orchestern.

Eigene Akzente für breite, lebensnahe Allgemeinbildung und harmonische Persönlichkeitsentwicklung setzt das zur Schule gehörende Internat. Es hat Platz für rund 120 Schülerinnen und Schüler. Etwa die Hälfte der Gymnasiasten stammt aus Thüringen, die anderen kommen aus allen Teilen Deutschlands, einige auch aus dem Ausland. Das Musikgymnasium engagiert sich auch als Unesco-Projektschule.

Alle weiteren Informationen rund um die Eignungsprüfung, darunter auch den digital ausfüllbaren Bewerbungsbogen, gibt es auf: http://www.musikgymnasium-belvedere.de/bewerbung.html