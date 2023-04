Ein Abend für Horst Hussel in Weimar

Weimar. Lesung und Gespräch im Rahmen der Lesarten 2023 mit Jens-Fietje Dwars und Elke Gatz-Hengst in Weimar.

Er er war einer der meistgefragten Illustratoren in Deutschland Ost und West: Horst Hussel. Jedes, der über 500 Bücher, die er mit Zeichnungen versehen hat, zauberte den Lesern ein Lächeln auf die Lippen. Er war auch ein Sprachakrobat, der in Dialogen, Kurzgeschichten und Gedichten mit Worten gespielt hat.

Am 28. April wäre der 2017 verstorbene Zeichner und Schriftsteller 89 Jahre alt geworden. Gefeiert werden soll dieser unrunde Geburtstag im Rahmen der Lesarten am Freitag , 28. April, ab 19.30 Uhr in der Weimarer Stadtbücherei mit Gesprächen, schräger Musik und einer Lesung seiner Texte.

Jens-Fietje Dwars, der die letzten fünf Bücher Hussels herausgegeben und gestaltet hat, liest aus dessen Dada-Geschichten und spricht mit der Weimarer Galeristin Elke Gatz-Hengst über Begegnungen mit dem „Zauberer von Pankow“. An den Wänden hängen Plakate von Hussel, seine Bilder laufen über einer Leinwand und seine Bände aus der Edition Ornament liegen auf dem Büchertisch und auch die Galerie Profil bietet Hussel-Grafiken an. Musikalisch begleitet wird der Abend vom Jazz-Posaunisten Frieder W. Bergner. Eintritt 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Karten an der Tourist-Info oder online.