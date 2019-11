Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Abend in Weimar zur amerikanischen Bürgerrechtsbewegung

Eine Doppelveranstaltung im Weimarer Mon Ami widmet sich am Montag mit Worten und Musik der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Veranstalter ist die Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen.

Zum Auftakt stellt die Historikerin Maria Schubert im Gespräch mit dem Theologen Michael Haspel (Forschungsstelle „Sprache. Kommunikation. Re­­li­­gions­­­unterricht“ am Martin-Luther-Institut der Uni Erfurt), ihr im vergangenen Jahr im Verlag Ferdinand Schönigh erschienenes Buch „We shall overcome. Die DDR und die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung“ vor. Maria Schubert untersuchte anhand der DDR-Besuche von Paul Robeson, Martin Luther King, Ralph Abernathy und Angela Davis die Wirkungsgeschichte der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung im ostdeutschen Staat. Neben der offiziellen SED-Politik gegenüber dem sogenannten „anderen Amerika“ stehen die eigenwilligen Umdeutungen des Bildes bei der Bevölkerung im Mittelpunkt.

Im Anschluss an die Buchpräsentation spielt das Trio „I am three“ mit Silke Eberhard (Altsaxophon), Nikolaus Neuser (Trompete) und Christian Neuser (Schlagzeug). Im Zentrum ihres Konzertes stehen Kompositionen von Charles Mingus. Dessen „Fables of Faubus“ verschränkte in künstlerisch einzigartiger Weise Musik und politische Botschaft der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung.

Montag, 18. November, 19 Uhr Lesung, gegen 20.15 Uhr Konzert; Mon Ami, Goetheplatz