Weimar. Nur ein Hauch von Winter war am Dienstag in Weimar zu sehen. Am Ettersberg und entlang der Autobahn konnten die Schneeflocken zeitweise eine dünne Decke auf dem Boden bilden. So bekamen einige Gaberndorfer und Schöndorfer einen winterlichen Ausblick. In den tieferen Lagen der Stadt taute das Weiß so schnell weg, dass es nicht einmal zu einer kurzen Pracht reichte. se