Ein Beben erschüttert unsere Weltsicht

Thomas-M. Robscheit,Pfarrer in der Kirchengemeinde Apolda, über Erdbeben, die damals und heute die Welt erschüttern und Fragen aufwerfen.

Am 1. November 1755 wurde unsere Welt erschüttert: Das Erdbeben von Lissabon, zwischen 30.000 und 100.000 Menschen fanden den Tod. Neben Trauer und Mitgefühl hat das Beben auch heftige Diskussionen ausgelöst, die das abendländische Weltbild nachhaltig verändert haben: Wie kann ein gnädiger und allmächtiger Gott das zulassen?

Die Frage nach der Rechtfertigung Gottes. Die Diskussionen, das Ringen, die Lösungsansätze spiegeln das ganze Spektrum menschlichen Denkens wieder: Es reicht von, dass die Welt nicht perfekt sein könne, dass Gott entweder nicht gut oder nicht allmächtig sein können, dass es dem Menschen gar nicht zustehe, über Gottes Handeln zu urteilen bis hin zu der Annahme, Gott würde gar nicht existieren.

Besonders bei der letzten Schlussfolgerung, wird aber das Dilemma unseres menschlichen Denkens deutlich: ich nehme an, es gibt Gott; schreibe diesem Gott dann Eigenschaften zu, nämlich gut und allmächtig zu sein, und stelle fest, diesen Gott gibt es nicht. Es wird völlig ausgeblendet, dass menschliche Denkkategorien möglicherweise gar nicht geeignet oder ausreichend sind.

Jedenfalls hat diese Katastrophe der alten Frage nach dem Leid und der Ungerechtigkeit ungeahnte Dynamik verpasst. Menschen haben sich Gedanken über das Leben und dessen Verletzlichkeit, über Sicherheiten und scheinbar unerschütterliche Glaubensgrundlagen gemacht. Und wir?

In diesen Tagen hat wieder ein gewaltiges Erdbeben unvorstellbare Zerstörung und Leid angerichtet. Die meisten von uns sind tief betroffen und helfen durch Spenden. Aber erschüttert dieses Beben auch unsere Weltsicht? Fragen wir angesichts dieser zerstörerischen Naturgewalt in der Türkei und Syrien oder angesichts des menschengemachten Elends in der Ukraine nach dem, was unserem Leben Sinn, Ziel und Halt gibt? Stellen wir alte Gewissheiten in Frage? Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie dankbar dafür, dass Sie leben dürfen? Und worauf hoffen Sie, wenn es Ihnen schlecht ergeht?