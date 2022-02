Ein „Clownklassiker“ im Galli-Theater Weimar

Weimar. Um einen Clown, der auf seine Traumfrau wartet, geht es am 1. März im Galli-Theater.

Einen „Clownklassiker“ bringt das Galli-Theater, Windischenstraße 2-4, am Dienstag, 1. März, um 20 Uhr für seine Gäste auf die Bühne. Erzählt wird die Geschichte von einem Clown, der auf seine Traumfrau Amanda wartet. Dabei nutzt er die Zeit, um sich in typisch männlichen Eroberungstaktiken zu üben. Er versucht sich dazu als Sportskanone, Westernheld, Boxer, Macho und Rockstar. Doch er kann damit nirgendwo überzeugen und scheitert immer wieder. Dennoch gibt er so lange nicht auf, bis er am Ende sein Ziel erreicht. Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf ein heiteres Vergnügen freuen. Es spielt Krispin Wich.