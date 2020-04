Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Corona-Patient konnte Klinikum verlassen

Die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten ist in der Region leicht gestiegen. In der Stadt waren Mittwoch (Stand 17.30 Uhr) 37 Fälle bekannt, 4 mehr als am Dienstag. Im Landkreis gab es Mittwoch (Stand 15.45 Uhr) 26 nachweislich an Corona erkrankte Menschen, 3 mehr als am Vortrag. Allerdings meldete das Landratsamt auch, dass zeitgleich 3 Menschen genesen sind. In Weimar wiederum konnte ein Corona-Patient aus der stationären Behandlung entlassen werden, teilte die Stadt mit. Weitere 3 Menschen liegen noch im Klinikum, im Weimarer Land lediglich 1 Patient.

In Weimar befinden sich noch 601 Menschen in häuslicher Quarantäne, 486 konnten sie bereits verlassen. Bis zum Meldezeitpunkt standen noch 113 Testergebnisse aus. Im Landkreis waren am Mittwoch noch 157 enge Kontaktpersonen in Quarantäne, also 3 mehr als am Vortrag, ferner gleichbleibend 183 Reiserückkehrer aus Risikogebieten. red