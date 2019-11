Ein faszinierender Dialog von Buchstaben, Form und Farben

Weimar. Rund 50 Arbeiten, die vom Bauhaus inspiriert und fast ausnahmslos mit Buchstaben umgesetzt worden sind, können Besucher am Goetheplatz entdecken.

Nicht sie hat die Schrift gefunden – die Schrift sie. Das sagt die Wahl-Weimarerin Gudrun Illert. 1991 kam die studierte Schmuckgestalterin, die das Bauhaus-Prinzip der Einheit von Handwerk und Kunst verinnerlicht hat, zur Kalligraphie. Seinerzeit beeindruckte sie durch detailreich bemalte Eier. Interessierten die Geschichten zu erläutern, dauerte so lange und war so schnell dem Vergessen ausgesetzt, dass Gudrun Illert begann, Begleittexte zu schreiben und die Kalligraphie entdeckte. Regelmäßig nahm sie daraufhin an Workshops führender Künstler aus aller Welt teil. Längst gibt sie diese selbst und führt eine Warteliste potenzieller Teilnehmer.