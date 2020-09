Weimar. „Ein Fenster in Bachs Welt“ öffnen die Lunchkonzerte im Hotel wieder vom 1. Oktober bis zum 17. Dezember jeweils donnerstags.

Weimar: „Ein Fenster in Bachs Welt“

Die Reihe der Lunchkonzerte im Hotel Elephant startet wieder am Donnerstag, 1. Oktober, 12.30 Uhr. In den Konzerten wird „Ein Fenster in Bachs Welt“ geöffnet. Studierende des Instituts für Alte Musik der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar bieten 30-minütige Musikprogramme rund um Bach & Söhne sowie Barockmusik unterschiedlichster Couleur.

Musikalisch-künstlerisch konzipiert und betreut wird diese Reihe von Musikern des 2018 neugegründeten „Jungen Internationalen Zentrum für Bach und Barockmusik“. Die Konzertreihe wird jeden Donnerstag bis einschließlich 17. Dezember fortgesetzt.