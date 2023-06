Ein Festkonzert für die Mandoline

Weimar. Der Mandoline, dem Instrument des Jahres 2023, widmen der Landesmusikrat und die Liszt-Hochschule am Sonntag in Weimars Schießhaus ein Festkonzert.

Seit 2008 küren die Landesmusikräte ein Instrument des Jahres. Den Titel trägt 2023 die Mandoline. Daher lädt der Landesmusikrat mit der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar am Sonntag, 2. Juli, um 11 Uhr zum Festkonzert ins Schießhaus. Unter Leitung der Vizepräsidentin des Landesmusikrates, Daniela Heise, spielen hier das „Duo Consensus“ – Gitarre und Mandoline mit Karoline Laier und dem Schirmherrn des diesjährigen Instruments, Christian Laier, das Landesjugendzupforchester unter Leitung von Martina Lübbecke, das Ensemble „Con Fermezza“ unter Leitung von Daniela Heise mit Solistin Annelie Abbé sowie das Gitarrenensemble der Liszt-Hochschule unter Leitung von Katja Wolf. Ein Highlight wird die Uraufführung des Stückes „Back to calace“ von Robert Abbé sein. Der Eintritt ist frei.