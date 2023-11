Ein Funken Hoffnung bleibt in Weimar

Susanne Seide über das Aus für den Real-Markt im Weimarer Ortsteil Süßenborn.

Die Nachricht von der Schließung des Real-Marktes in Süßenborn hat Weimars OB am Dienstagmorgen per Post erreicht. Und kalt erwischt – wie viele der Mitarbeiter, die nach einhelliger Darstellung an eine Zukunft des Standortes geglaubt hatten. Die Umbaumaßnahmen der vergangenen Monate nährten diese Hoffnung. Aber für die Region Weimar dürfte auch die Übernahme der Rewe-Eigenmarke durch „mein real“ bewirkt haben, dass viele Kunden ihr Real dort nicht mehr fanden. Schließlich stehen diese Waren in etlichen Regalen Weimarer Einkaufsmärkte, bei denen Rewe seit der Wende eine unbestreitbare Vormachtstellung innehat.

Die Stadt will nun alle Hebel in Bewegung setzen, damit die Immobilie nicht zur Brache wird. Sie weiß aber auch um die Meinung aus der Branche, dass der Standort Süßenborn schwierig zu bespielen ist.

Ein Funken Hoffnung bleibt allerdings noch: Dass sich nach den hohen Wellen, die es um die Zukunft von Real gegeben hat, doch noch ein potenzieller Investor aus seiner bisherigen Deckung wagt.

Und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.