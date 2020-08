Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Gewinn für Weimar von Bach- bis Bauhaus

Der Stéphane-Hessel-Platz und das Bauhaus-Museum boten am Mittwoch die Kulisse für die große Thüringer Jubiläums-Pressekonferenz zum 50-jährigen Bestehen der Glücksspirale. Im Vordergrund stand der Brückenschlag von der Moderne vor Ort und der Historie – einerseits der Lotterie, andererseits der Denkmäler in Weimar und Thüringen, deren Sanierung darüber finanziert wurde. In 50 Jahren flossen 2,2 Milliarden Euro in Sport, Wohlfahrt und Denkmalschutz.