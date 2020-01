Ein Jahr in der Ilmtal-Weinstraße: Die „Kleinen“ profitieren

Ein grundsätzlich positives Fazit ziehen die Ortschaftsbürgermeister von Rohrbach, Leutenthal sowie Kromsdorf und Denstedt nach dem ersten Jahr in der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße. Mit Beginn 2018 waren sie der Kommune mit Verwaltungssitz in Pfiffelbach beigetreten – Kromsdorf und Denstedt hatten ihre Verwaltungsaufgaben zuvor schon dort erfüllen lassen, Rohrbach und Leutenthal kamen aus der Verwaltungsgemeinschaft Nordkreis Weimar.

Dieser Unterschied spiegelt sich in den Einschätzungen der Ortschaftsbürgermeister, ebenso wie die Tatsache, dass Kromsdorf und Denstedt deutlich mehr Einwohner und Wirtschaftskraft mitbrachten. „Wir kannten die Abläufe und die Ansprechpartner, der Weg in diese Landgemeinde war auch gedanklich lange vorbereitet“, so Ortschaftsbürgermeister Gunter Braniek. „Unsere Vorhaben fanden sich im Haushalt wieder, und dass wir manches verschieben mussten, liegt an der Verfügbarkeit der Baufirmen, nicht an der Landgemeinde.“ Ein wenig bedauere er den Verlust seiner Kompetenzen: „Wo früher der Bürgermeister mal schnell eine Unterschrift oder einen Stempel leisten konnte, müssen die Leute jetzt zur Verwaltung nach Pfiffelbach – die Wege sind etwas weiter geworden.“ Probleme von Post und Paketdiensten mit der Umstellung von Adressen und Postleitzahlen „hätten uns genauso getroffen, wenn wir uns zum Beispiel Weimar angeschlossen hätten“, so Braniek weiter.

Die kleineren Dörfer empfanden den Beitritt als fast durchweg positiv. „Ortschaftsrat, Gemeinderat und Bürgermeister praktizieren eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe“, sagt der Rohrbacher Ortschaftsbürgermeister Klaus Ribbe. Bisher seien Investitionen im Dorf oft an den fehlenden Eigenmitteln gescheitert, „und die sind jetzt da“. Die Sanierung des „Schnurrenbude“ genannten Dorfgemeinschaftshauses etwa sei ohne den Beitritt zur Landgemeinde so nicht möglich gewesen – Dachabdichtung, Instandsetzung der sanitären Anlagen, diverse Malerarbeiten, eine neue Decke für den Vereinsraum. Zu den Dorfputz-Aktionen im Frühjahr (55 Teilnehmer) und Herbst (36) seien so viele Helfer wie seit Langem nicht mehr erschienen. Für die Erneuerung des Spielplatzes gründete sich eine Initiative junger Eltern, die unter anderem bei monatlichen Grillabenden Geld sammelt. Für das neue Jahr strebt Rohrbach eine erneute Aufnahme ins Dorferneuerungsprogramm an.

Auch die Leutenthaler haben den entsprechenden Antrag gestellt. „Wir wurden mit offenen Armen aufgenommen“, schildert Ortschaftsbürgermeister Frank Brunner seine ersten Erfahrungen mit der Pfiffelbacher Verwaltung. Die 2019 eingeweihte Seilrutsche auf dem Spielplatz etwa sei nur durch die Hilfe der Landgemeinde möglich geworden – für den Aufbau ist ein Fachunternehmen vorgeschrieben, „das wir als selbstständiges Dorf nicht hätten bezahlen können“. Als Mitglied im Gemeinderat (wo auch die anderen beiden Ortschaftsbürgermeister Mandate haben) bekomme er mit, wie die Dörfer behandelt werden: „Es geht immer fair zu, egal ob eine Ortschaft 300 oder 1000 Einwohner hat. Die Verwaltung ist ein funktionierendes Team, jeder weiß da genau, was er zu tun hat. Wenn das so bleibt, haben wir alles richtig gemacht.“

Den erstaunlichsten Aufschwung nahm die gemeinsame Feuerwehr von Leutenthal und Rohrbach: Allein aus letzterem Dorf stießen 2019 erstaunliche 14 Kameraden dazu und gehen den Grundkurs an. Brunner: „Was wir jetzt noch brauchen, wäre ein ordentliches Gerätehaus. Das haben bisher weder Rohrbach noch wir.“