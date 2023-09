Ein Jahr in Weimar

Marvin Reinhart über Zeit und Zeiten.

Wie schnell die Zeit doch vergeht. Am 15. September 2022 begann ich als Redakteur im wundervollen Weimar. Also exakt am Freitag vor einem Jahr. Einjähriges also. Seither ticken die Uhren anders. Etliche neue Gesichter habe ich in diesem Jahr kennenlernen dürfen, etliche Geschichten aufgeschrieben. Langeweile, die kommt nie auf. Ich erinnere mich noch sehr genau an meine erste Geschichte, die ich vor einem Jahr in Weimar recherchiert habe. Es war dieselbe, die ich bereits vier Jahre zuvor in meinem Volontariat angestoßen hatte. Die ollen Werbeuhren, die über das ganze Stadtgebiet verteilt immer wieder ausfallen. Eine steht etwa vor dem Amtsgericht, eine andere in der Fuldaer Straße / Ecke Röhrstraße.

Zwischenzeitlich repariert, waren manche Uhren schon wenige Monate nach dem Artikel wieder stehengeblieben. Offenbar ist das in Weimar so eine Masche. Denn auch die Uhr auf dem Postgebäude am Goetheplatz steht schon seit Jahren still. Irgendwie ist das aber auch beruhigend. Denn in einem Job, in dem man die Zeit oft im Nacken hat, tut die Konstante ewig ausfallender Uhren eigentlich ganz gut.