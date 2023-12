„Missing in Cantu (Eure Paläste sind leer) wird zum vorerst letzten Mal am DNT aufgeführt.

Ein letztes Mal „Missing in Cantu" in Weimar

Weimar Der Vorhang fällt für das Musiktheater über den Aufstieg und Niedergang Amerikas. Für die letzte Vorstellung gibt es noch Karten.

Für das Musiktheater „Missing in Cantu (Eure Paläste sind leer)„ hebt sich am Donnerstag, 21. Dezember, um 19.30 Uhr im Großen Haus des DNT zum letzten Mal der Vorhang. Die Inszenierung von Operndirektorin Andrea Moses hatte in Weimar Uraufführung gefeiert. Die Geschichte der beiden österreichischen Künstler Johannes Maria Staud und Thomas Köck erzählt in drei Handlungssträngen vom Aufstieg und Niedergang Amerikas. Die rauschhafte Inszenierung von Operndirektorin Andrea Moses will das Publikum auf einen mitreißenden Trip entführen. Im Anschluss an die letzte Vorstellung findet im Foyer ein Nachgespräch mit dem Inszenierungsteam statt. Karten sind noch erhältlich.