Wissenswertes über Mauersegler erzählt Expertin Helga Brunnemann in einem Vortrag.

Ein Mauersegler-Sommer in Weimar

Weimar. Nabu Weimar/Apolda lädt zu Vortrag mit Helge Brunnemann ein.

Der Naturschutzbund (Nabu) Weimar/Apolda lädt am Freitag, 3. November, zu einem Bildervortrag mit dem Titel „Ein Mauersegler-Sommer in Weimar“ ein. Der Vortrag unter anderem von Expertin Helga Brunnemann findet in der Katholischen Pfarrei Herz-Jesu-Kirche Weimar, Elisabethsaal, Paul Schneider Straße 3 statt.

Helga Brunnemann ist Leiterin der Arbeitsgruppe Gebäudebrüterschutz im Regionalverband des Naturschutzbundes und Naturschutzbeauftragte Weimars. Sie setzt sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich für Erhalt und Neuschaffung von Nistplätzen für Mauersegler und andere Arten ein und berichtet anschaulich in Wort und Bild über ihre jahrelangen Erfahrungen und Erlebnisse mit den Mauerseglern. Beginn ist 19 Uhr, der Eintritt frei.