Ein Neubau für die Katz’ komplettiert Weimars Tierheim

Buchstäblich ist das, was die Stadt am Freitag an der Berkaer Straße einweihen konnte, für die Katz’. Weimars Tierheim hat sein neues Katzenhaus, für dessen Bau Tierheim-Leiter Matthias Zauche seit acht Jahren warb.

Seit Mai 2019 entstand ein Flachbau mit 125 Quadratmetern Fläche, der fünf Katzenstuben und eine Futterküche beherbergt. In jeder Stube können zwölf Katzen untergebracht werden. Diese Kapazität wolle man aber nur dann ausschöpfen, wenn es sich nicht vermeiden lässt, betonte Zauche. Optimal für die Katzen sei es, wenn in jedem der Räume bis zu sechs Tiere gehalten würden. Im Vergleich zum einstigen Platz-Management im Altbau, der weiterhin mit für Katzen genutzt wird, ist die Situation nun so oder so weitaus entspannter. Früher sei es vorgekommen, dass in einer Katzenstube zumindest kurzzeitig bis zu 25 Tiere beieinander waren. „Das hat die Katzen gewaltigem Stress ausgesetzt“, so der Tierheim-Leiter. Nachdem zunächst für Hunde und bis 2010 auch für Kleintiere erweiterte Räumlichkeiten geschaffen waren, sei es ihm deshalb wichtig gewesen, auch für die Katzen die Verhältnisse zu verbessern.

Der Bau, der letztlich schnell und reibungslos vonstatten gegangen sei, hatte insbesondere in finanzieller Hinsicht zahlreiche Wegbereiter. Für das knapp 300.000 Euro Vorhaben kamen über die Jahre rund 120.000 Euro durch Spenden zusammen – durch Sammlungen, Privatspenden und Nachlässe ebenso wie durch die Erlöse von Festen. Allein der Tierheimhilfe-Verein half mit über 15.000 Euro, die Kosten zu decken. Über die Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung (GfAW) förderte das Land Thüringen den Bau mit 100.000 Euro. So konnte die Stadt mit ihrem Eigenanteil im fünfstelligen Bereich bleiben.

Allerdings hofft Matthias Zauche noch auf eine weitere Investition, die sich bislang nicht im städtischen Haushalt wiederfindet. Das Katzenhaus benötigt einen Freilauf. Dieser solle den sonneliebenden Tieren nicht nur ermöglichen, sich draußen zu räkeln. Mit ihm bekämen insbesondere die scheuen Vierbeiner auch einen Rückzugsort, wenn das Katzenhaus drinnen gereinigt wird. Mit dem Freilauf südwestlich des Katzenhauses sei der Bedarf an Neubauten im Tierheim gedeckt. Mehr gebe auch das Gelände nicht her, so Zauche. Die ersten Spender für das neuerliche Vorhaben fanden sich schon am Freitag. Der Tierheimhilfe-Verein steuerte weitere 1000 Euro bei, Legefelds Ortsteil-Bürgermeisterin Petra Seidel aus ihrem privaten Portemonnaie 100 Euro.

Was die Zahl der betreuten Tiere anbelangt, ist die Lage in Weimars Tierheim derzeit eher ruhig. Lediglich 55 sind momentan hier untergebracht – darunter 17 Katzen, die für gewöhnlich den größten Anteil der Bewohner ausmachen. „Wir haben in dieser Woche gut vermittelt“, sagte der Tierheimleiter.