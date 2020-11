Ein paar Zweige auf dem Weimarer Herderplatz sind noch frei

Als Erfolg verbucht der Weimarer Johannes-Falk-Verein das diesjährige öffentliche Weihnachtsbaum-Schmücken auf dem Herderplatz. Trotz des ungemütlichen Wetters warteten am Samstagvormittag die ersten Teilnehmer der Aktion schon eine halbe Stunde vor dem offiziellen Beginn: Die Schwestern Mercedes und Finja Jung, 12 und 9 Jahre alt, waren mit ihren Eltern und einer kleinen Auswahl an Weihnachts-Deko erschienen. Etliche weitere folgten und kletterten immer wieder die Stehleiter hinauf, die wie in jedem Jahr die im benachbarten Herderzentrum heimische evangelische Kirchengemeinde bereitgestellt hatte.

Diese Aktion ist ein Überbleibsel des Versuches der städtischen Verantwortlichen, vor einigen Jahren den Weihnachtsmarkt auch auf dem Herderplatz zu etablieren. „Damals hatten wir als Falk-Verein hier eine Hütte gemietet“, erinnert sich der Vorsitzende Paul Andreas Freyer. „Davor stand ein Baum, und der war nicht geschmückt. Wir warteten ein paar Tage darauf, dass sich da mal was tut, und dann haben wir uns entschlossen, selbst die Initiative zu ergreifen.“ Seitdem macht der Verein daraus in jedem Jahr eine Gemeinschaftsaktion – und hält daran auch im Corona-Jahr fest. Eine Grundausstattung an Christbaumschmuck haben die Frauen und Männer der „Gesellschaft der Freunde in der Not“, wie der Verein im Untertitel heißt, seitdem zusammengetragen und lagern sie das Jahr über in einem Raum am Herderplatz. Im ersten Jahr hatten beispielsweise einige Senioren ihre nicht mehr benötigten Kugeln und Sterne vorbeigebracht. „Ab und zu fällt mal eine Kugel runter, aber es kommen dafür ja auch immer neue hinzu“, so Freyer. Er freute sich sogar über internationale Gäste: Marjorie Pons aus der Dominikanischen Republik, Masterstudentin an der Bauhaus-Universität, und ihr mexikanischer Kommilitone Julio Mendoza hatten den Aufruf gelesen und kamen spontan vorbei. Als abgeschlossen betrachtet Freyer die Aktion nach den zwei Stunden noch nicht: „Das ist ein Work-In-Progress-Baum“, schmunzelte der Vorsitzende. Ein paar Zweige an der aus dem Thüringer Wald stammenden Nordmanntanne sind noch frei und ohne Leiter erreichbar – wer Lust und Zeit hat, kann den Baumschmuck ergänzen. Dafür, dass der Baum abends leuchtet, hatte bereits die Feuerwehr mit einer Lichterkette gesorgt.