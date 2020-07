Weimar. Pkw an der Nerudastraße sollte in Flammen aufgehen

Ein Passant vereitelt Brand

In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte versucht, einen geparkten Pkw in der Pablo-Neruda-Straße in Brand zu setzen. Der oder die Täter legten vermutlich Grillanzünder als Brandbeschleuniger auf den Kühlergrill sowie auf das rechte Vorderrad und zündeten diesen an. Das Brandmittel am Kühlergrill entzündete sich nach Polizei-Angaben nicht vollständig, das Vorderrad und die Radkappe wurden derweil beschädigt.

Ein aufmerksamer Passant hatte das Feuer bemerkt und gelöscht. Zu Höhe des Schadens gibt es noch keine Angaben.