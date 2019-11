Der Grundschul-Neubau am Siedlerweg in Bad Berka bekommt nun ein Gesicht: Ein zweigeschossiger Block mit Holzverkleidung überzeugt die Jury.

Ein schlichter Riegel macht das Rennen

Bad Berka Ein langgestreckter Block, 72 mal 20 Meter groß, zwei Geschosse, Gesamthöhe knapp über sieben Meter: Der Grundschul-Neubau am Bad Berkaer Siedlerweg hat Konturen bekommen. Der Kreis Weimarer Land als Bauherr zeichnete am Freitagvormittag im Zeughaus-Saal der Kurstadt den Sieger-Entwurf des Architektenwettbewerbes aus. Das Rennen machte eine Koproduktion aus München und Berlin: Das bayerische Architekturbüro Burger Rudacs und die Landschaftsarchitekten „El:ch“ aus der Bundeshauptstadt überzeugten letztlich die Jury nach einer zwölfstündigen Sitzung am Dienstag. Dort galt es, unter 19 Entwürfen den besten zu finden.

„Wir haben beim Bauen in den Bergen gelernt, uns nach den Höhenschichten zu richten“, erläuterte Birgit Rudacs die Herangehensweise. „Wir wollen landschaftsschonend arbeiten“, ergänzte ihr Büro-Partner Stefan Burger. „Erde bewegen ist teuer und bildet dann doch nur Barrieren, die wir nicht haben wollen.“ Ihr Entwurf setzt bewusst keinen optischen Gegenpol zum dominanten Nachbargebäude des Marie-Curie-Gymnasiums. Eine Holzverkleidung der Außenwände soll das Gebäude stattdessen optisch an die landschaftliche Umgebung annähern.

Für das Innenraum-Konzept hatte die Ausschreibung klare Vorgaben: Gewünscht ist eine Aufteilung in Cluster, also Bereiche mit mehreren Räumen, für die vier Klassenstufen. Der Burger-Rudacs-Entwurf ist in diesem Punkt sehr konsequent und unterteilt den Riegel in vier „kleine Häuser“, jeweils mit eigenen Eingängen sowie Treppen. Die Klassenräume mit den typischen Maßen neun mal siebeneinhalb Meter liegen im Obergeschoss, zwischen ihnen ist in jedem Cluster ein „Marktplatz“ angeordnet, als gemeinsamer, frei nutzbarer Bereich für die dort lernenden Klassen.

Martina König, die Leiterin der Bad Berkaer Grundschule, hatte vier Klassenräume pro Cluster auf dem Wunschzettel. An einem Kolloquium des Landratsamtes Anfang August allerdings, als solche Details noch einmal besprochen wurden, nahm die Schule allerdings nicht teil – der Termin sei zu kurzfristig gekommen, so König. Ihr favorisierter Entwurf zweier Architekturbüros aus Dresden gewann am Ende den zweiten Preis. Die Schulleiterin nahm die Entscheidung konstruktiv und diskutierte noch vor Ort mit Birgit Rudacs sowie Stefan Burger über mögliche Detail-Änderungen – etwa den Wunsch nach einem Sport-Raum oder Toiletten auch im Erdgeschoss. Bisher sieht der Entwurf nur im kleinen Keller sowie der oberen Etage welche vor.

Insgesamt war der Wettbewerb, begleitet vom Weimarer Architektur-Büro Wittenberg, mit 55.000 Euro dotiert. Die Sieger bekamen 22.000, die Zweiten 14.000. Die Weimarer Büros Nitschke+Kollegen sowie Freiraumpioniere bekamen für Platz drei 8000 Euro. Mit den Sieger-Büros will der Landkreis nunmehr einen Architekten-Vertrag abschließen. Sie haben rund ein Jahr Zeit, das Projekt detailliert durchzuplanen. „Eine ambitionierte Aufgabe“, so Burger. Ziel des Kreises ist der erste Spatenstich im September 2020. Der aktuelle Kostenrahmen liegt bei 10,5 Millionen Euro, maximal 5 Millionen steuert der Freistaat als Fördermittel bei.