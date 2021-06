Ein Stück Normalität in der Weimarer Schillerhöhe

Schöndorf. Nach 485 stillen Tagen in der Senioreneinrichtung stimmungsvoller Grillabend mit Livemusik.

Kaum zu glauben: Fasching 2020 war es, als zum letzten Mal der Alleinunterhalter Günther Bach zur Karnevalsparty in der Senioreneinrichtung Schillerhöhe aufgespielt hat. Seither war es pandemiebedingt ziemlich still geworden in den Veranstaltungsräumen des Hauses.

Es dauerte 485 Tage, ehe Günther Bach mit seiner Musik wieder zur Party rufen durfte. Ein Grillfest war für diesen Abend geplant. Passend zur Fußball-EM war das Restaurant in den deutschen Farben geschmückt.

Eingangs begrüßte Hausleiter Alexander Wieck alle Bewohner. „Heute ist der Auftakt für viele schöne Feierlichkeiten, die hoffentlich in diesem Jahr noch möglich sind.“ Und zu feiern gab es in der Schillerhöhe einiges: kein einziger Coronafall unter den Bewohnern, Weimars Inzidenz von da null und hoffentlich am Abend noch der Sieg der deutschen Nationalmannschaft.

Bei solchen Voraussetzungen ließen sich die Bewohner schnell mitreißen. „Endlich wieder einmal ein großes Fest mit Musik“, freuten sich alle. Der kleine Wermutstropfen, dass im Moment die Angehörigen bei solchen Feiern noch nicht dabei sein können, war schnell verschmerzt. Nach dem Grillfest waren die Fußballfans bereit für ein tolles Spiel der deutschen Mannschaft.