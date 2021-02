Ein Todesfall und sechs Neuinfizierte

Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion musste das Weimarer Gesundheitsamt am Sonntag melden. Dieser hätte keinen Bezug zu einem einrichtungsbezogenen Ausbruchsgeschehen, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Stadt registrierte sechs neue Infektionen mit Sars-CoV-2. Angesteckt haben die Neuinfizierten sich in drei Fällen in der Familie, einmal am Arbeitsplatz, in einem Fall sei die Ursache unklar und in einem weiteren Fall noch nicht ermittelt. Damit gibt es in Weimar derzeit 118 Infizierte, von denen 12 stationär im Klinikum behandelt werden. Die 7-Tage-Inzidenz sank leicht auf 73,59/100.000 Einwohner (Vortag: 79,72).