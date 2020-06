Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Unikat mit Technik aus China und Italien

Mit vier Monaten Verspätung bekamen die Bauhof-Mitarbeiter der Landgemeinde Am Ettersberg am Donnerstag ihr neues Einsatzfahrzeug. Andreas Milker von der Technik-Vertriebsfirma Arold fuhr den Mini-Lkw am Morgen von der Niederlassung in Münchenbernsdorf am Hermsdorfer Kreuz nach Buttelstedt, wo er stationiert wird. Dort testeten René Wiedemann, der das neue Fahrzeug hauptsächlich steuern wird, und seine Kollegen mit kritischem Blick die technischen Funktionen. Vertriebsmann Heiko Hänfling von der Herstellerfirma Durso gab ein paar kurze Erläuterungen.

Auf dem Auto steht der Name des chinesischen Herstellers JAC, von dem aber nicht viel mehr stammt als die Fahrerkabine. Der Hersteller Durso, beheimatet in Süditalien, bedient sich diverser Komponenten. Die Technik des Buttelstedter Fahrzeuges stammt somit neben JAC überwiegend von den italienischen Firmen Iveco (Achsen, Bremsen, Getriebe) und Kohler (Motor).

Inklusive der Winterdienst-Technik (Silostreuer und Räumschild) kostete das Fahrzeug rund 98.000 Euro. Die Gemeinde bestellte es im vergangenen November, für den 17. Februar gab es einen Liefertermin. Allerdings musste der Mini-Lkw, nach Kundenwunsch als Unikat gebaut, zunächst eine Abnahme bei der Dekra-Außenstelle in Mailand durchlaufen. Dort stand er dann sieben Wochen – in der Corona-Krise prüfte die Dekra nur dringend benötigte Fahrzeuge, etwa Rettungswagen.

An technischen Optionen und Komfort fehlt es dem neuen Mobil nicht: Standheizung, Klimaanlage, Teleskopscheinwerfer, doppelte Beplankung rund um die kippbare Ladefläche. Jetzt hoffen die Bauhof-Arbeiter, dass sich der Durso-JAC im Alltag ähnlich bewährt wie ihre gewohnten Multicars.

Zwei weitere Arbeitsgeräte, einen Hangmulcher und einen Klein-Lkw mit Ladekran, bekommt der Bauhof in diesem Jahr. Die Ausschreibungen dafür laufen allerdings noch.