Ein wachsendes Geschenk

Apolda. Statt noch eines Mitbringsels haben sich die Apoldaer Gymnasiasten für ein umweltfreundliches und langlebiges Gastgeschenk für ihre Austauschschulen in Amerika entschieden.

Es regnete in Strömen, aber das hielt die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Bergschule in Apolda nicht davon ab, drei Bäume auf ihren Schulhof zu pflanzen: Eine Linde, eine Wildkirsche und ein Maidorn wurden mit Hilfe von einem der Väter, Marko Fischer, in die aufgeweichte Erde gebracht.

Gemeinsam mit ihren Lehrern, den unterstützenden Eltern und ihrem Ehrengast, Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand, war es den Schülern wichtig, diese Pflanzung durchzuführen: Jedem der Bäume ist eine der drei Partnerschulen in Rapid City im US-Bundesstaat South Dakota gewidmet.

„Schon seit 1995 führen wir Schüleraustauschprogramme mit der Stevens High School, der Douglas High School und der Central High School in Rapid City durch“, berichtete die Projektkoordinatorin Silke Heinecke. „Die Schüler aus Deutschland und Amerika besuchen sich sehr regelmäßig. Da schon viele Gastgeschenke ausgetauscht wurden, kamen die Schüler und Eltern auf die Idee, für jede High School des Austausches einen Baum der Freundschaft auf dem Gelände unserer Schule zu pflanzen und diesen auch durch die nachfolgenden Schüler zu pflegen und wachsen zu sehen“, erklärte sie weiter.

Der nächste Aufenthalt deutscher Schüler startet in der nächsten Woche: Vom 25. März bis 9. April werden 16 Schülerinnen und Schüler der Klassen 10, 11 und 12 in Rapid City zu Gast sein. Die Spannung wegen der anstehende Reise war unter den Schülern deutlich anzumerken: „Man ist schon aufgeregt. Ich war noch nie in Amerika“, erzählte ein Teilnehmer der Reise, und sein Mitschüler berichtete: „Wir fliegen neun Stunden bis New York, dann steigen wir um in das Flugzeug nach South Dakota.“

Ein abwechslungsreiches Programm erwartet die Schülerinnen und Schüler in Rapid City: Sie werden selbstverständlich die drei High Schools besuchen und die Baumpflanzung in Form von Fotos und einem Video als Gastgeschenk überbringen.

Darüber hinaus sind Exkursionen zum „Mount-Rushmore“-Denkmal und zum „Crazy-Horse“-Denkmal geplant, jene in den Fels der Black Hills gehauenen Porträtköpfe der US-amerikanischen Präsidenten George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln und des Dakota-Anführers Tashunka Witko, genannt „Crazy Horse“.

Auch Begrüßungen beim Bürgermeister, der Feuerwehr und dem Police Department sowie individuelle Veranstaltungen in den Gastfamilien stehen auf dem Programm.