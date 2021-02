Einbahnstraße am Amtsgericht in Weimar

Die Havarie an einer Trinkwasserleitung behindert von Mittwoch, dem 24. Februar, an den Verkehr unterhalb vom Weimarer Hauptbahnhof. Wegen der Arbeiten, die an der Kreuzung von Carl-von-Ossietzky-Straße und Carl-August-Allee stattfinden, wird eine halbseitige Straßensperrung sowie eine Einbahnstraßenregelung von der Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Carl-August-Allee eingerichtet, teilte die Stadtverwaltung mit. Vorgesehen sei die Behinderung eine Woche, also bis zum Mittwoch darauf, dem 3. März.