Einbahnstraße behindert Verkehr im Weimarer Norden massiv

Eine Tageslichtbeleuchtung wie an der Buttelstraße erhält in den kommenden Wochen auch die Bahnunterführung im Verlauf der Ettersburger Straße.

Weimar. Behinderungen bis voraussichtlich 15. Oktober durch den Einbau der neuen Beleuchtung in der Unterführung entlang der Ettersburger Straße.

Auf massive Behinderungen im Straßenverkehr vom Norden Weimars in Richtung Innenstadt müssen sich Kraftfahrer in den kommenden Wochen einstellen. Weil nach der Bahnunterführung in der Buttelstedter Straße auch jene im Verlauf der Ettersburger Straße eine Tageslichtbeleuchtung erhält, wird ab der Kreuzung Rießnerstraße stadteinwärts die Durchfahrt gesperrt. Das hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr.

Die Einbahnstraßenregelung tritt laut Stadtverwaltung am Montag, 13. September, in Kraft und gilt voraussichtlich bis 15. Oktober. Dem Einbau der neuen Beleuchtung würden Instandsetzungen an dem Brückenbauwerk vorausgehen, teilte die Stadt mit. Die Umleitung für den normalen Kraftverkehr führt stadteinwärts bereits über die Nordstraße sowie über die Rießnerstraße jeweils in Richtung Buttelstedter Straße. Dort ist mit einem erhöhten Fahrzeugaufkommen zu rechnen.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Stadtbusse müssen auf den Linien 1, 4, 5 und 6 die Sperrung umfahren. In Richtung Stadtzentrum verkehren sie ab Rießner- und Ettersburger Straße über die Rießnerstaße in Richtung Buttelstedter und Schopenhauerstraße. Für die Haltestelle „Ettersburger Straße“ am ehemaligen Güterbahnhof, die entfällt, wird eine Ersatzhaltestelle in der Rießnerstraße auf Höhe von Matratzen Concord/Bürohaus Schorcht eingerichtet.