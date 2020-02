Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einblick in besonderes Schulprofil

Das Humboldtgymnasium in Weimar-West lädt zu einem Tag der offenen Tür ein: Neugierigen Schülerinnen, Schülern und ihren Eltern wird am Samstag, 22. Februar, von 11 bis 14 Uhr ein umfangreicher Einblick in den Schulalltag ermöglicht, teilte die Schulleitung mit. Interessierte können sich über das Schulprofil mit seinen Ausrichtungen informieren. Schwerpunkte sind das „Offene Lernen“, das vor allem auf Lernmethoden der individuellen Lernförderung ausgerichtet ist und die Selbstkompetenz der Kinder fördert, der Unterricht in den Sportgruppen Athletik Plus für alle Bewegungsbegeisterten (Kinder), der bilinguale Unterricht in Französisch bis hin zur Möglichkeit des Erwerbs eines zweisprachigen Abiturs sowie der gemeinsame Unterricht unter anderem mit sehschwachen oder auch blinden Schülern. Unterrichtsarbeiten werden präsentiert und Experimente zum Staunen und Mitmachen angeboten. Es gibt ausreichend Gelegenheit zu Gesprächen mit Schülern und Lehrern des Gymnasiums.

Samstag, 22. Februar, 11 bis 14 Uhr, Tag der offenen Tür am Humboldtgymnasium, Prager Straße 42