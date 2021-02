Einblick in Kurse der Malschule

Eigentlich hätte die Weimarer Mal- und Zeichenschule längst ihre neue Hausausstellung eröffnet. Doch vorerst ruht der Kursbetrieb. Einblicke in das Kursgeschehen aber will die Schule trotzdem vermitteln und geht mit der neuen Ausstellung zunächst online. Wie Malschul-Mitarbeiterin Anne Stechert mitteilt, „haben wir in unserem Archiv gestöbert und präsentieren nun eine kleine Auswahl druckgrafischer Werke, die in den letzten Jahren in der Mal- und Zeichenschule entstanden sind“. Wer dabei Lust bekommt, selbst künstlerisch aktiv zu werden, kann sich online für einen Kurs einschreiben.

www.malschule-weimar.de; Infos unter Telefon: 03643 / 505524 (Mo bis Do 9 bis 15 Uhr, Fr 9-12 Uhr)