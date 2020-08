Einbrecher, als Frau noch zu Hause ist - Dutzende Temposünder

Verteilerkästen gestohlen

Am Mittwoch gegen 11 Uhr stellten Mitarbeiter einer Baufirma fest, dass aus einem Rohbau in der Marcel-Paul-Straße in Weimar zwei montierte Verteilerkästen für Fußbodenheizungen entwendet wurden. Das Diebesgut hat einem Wert von ca. 1.200 Euro. Hinweise zu dem oder den Tätern liegen derzeit nicht vor.

Schmierereien

Unbekannte besprühten in der Zeit vom 25. August, 20 Uhr, bis 26. August, 8 Uhr, die Mauer einer Hofeinfahrt in der Weimarer Jakobstraße. Ein roter Schriftzug, 1,30 m X 50 cm, groß, ein schwarzer Schriftzug, ca. 2 m x 3,40 m entstanden. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Dutzende Temposünder in Schwerstedt

Polizisten kontrollierten am Mittwochnachmittag die Geschwindigkeit in Schwerstedt. Bei insgesamt 401 gemessenen Fahrzeugen wurden 65 Überschreitungen festgestellt. Schnellster war ein Fahrer mit 62 km/h, bei einer zulässigen Geschwindigkeit von 30 km/h.

Teurer Unfall

Nicht beachtet hat der Fahrer eines LKW am Mittwoch zwei vor ihm haltende PKW zwischen Apolda und Rödigsdorf und fuhr auf diese auf. Dabei entstand ein Schaden von ca. 7.000 Euro. Die beiden PKW mussten abgeschleppt werden.

Einbrecher, als Frau noch zu Hause ist

Als die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Apolda in der Bremer Straße kurz vor Mitternacht nach Hause kam, bemerkte sie einen fremden Mann in ihrem Haus, welcher darauf die Flucht ergriff. Er war durch das Aufhebeln der Terrassentür in das Haus eingedrungen, hatte sämtliche Schränke im Haus durchsucht und diverse Gegenstände zum Abtransport bereitgestellt. Der Einsatz eines Fährtenhundes blieb leider erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Apolda unter der Rufnummer 03644-5410 zu melden.