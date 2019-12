Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrecher in Pension – Alfa Romeo wird abgedrängt

Unbekannte haben am Sonntag einen Schaden von rund 5000 Euro hinterlassen.

Die Unbekannten hebelten nach Polizeiangaben eine seitliche Tür zu einem Grundstück in der Ortslage Tiefurt auf. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und kletterten in das Gebäude, das als Pension genutzt wird.

Sie hebelten alle verschlossenen Türen im Inneren auf und durchsuchten die Möbel auf mögliches Beutegut. Allerdings ohne Beute verließen die Unbekannten das Gebäude wieder.

Aufgefahren

Am Sonntag gegen 11.30 Uhr fuhr eine 51-jährige Autofahrerin mit ihrem VW auf der Berkaer Straße in Weimar in Richtung Gelmeroda. Wie die Polizei mitteilt, hielt nach der Kreuzung Rudolf-Breitscheid-Straße ein Auto mit Anhänger wegen einem anderen Auto, das abbiegen wollte, an.

Die VW-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf das Gespann auf. Dabei wurden alle drei Insassen (29, 58 und 60 Jahre) im BMW verletzt und zur Behandlung in die Klinik nach Weimar gebracht.

Der Anhänger wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Alle drei Personen konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen und setzten ihre Fahrt fort.

Abgedrängt

Eine Autofahrerin ist am Montag verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, bog ein Lkw gegen 4.40 Uhr in Nohra aus einem Gewerbegebiet nach links in Richtung Autobahn ab. Dabei übersah er einen Alfa Romeo, der von Nohra in Richtung Autobahn unterwegs war.

Um einem Zusammenstoß zu vermeiden, zog das Auto nach rechts und landete im Straßengraben. Dabei wurde die 22-jährige Fahrerin leicht verletzt.

Der Alfa musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Unfallflucht

Ein unbekanntes Fahrzeug – die Polizei vermutet, dass es ein Transporter oder SUV war – fuhr am Montagmorgen die Rudolf-Breitscheid-Straße in Weimar in Richtung Am Posekschen Garten.

Beim Abbiegen nach rechts in die Geschwister-Scholl-Straße verlor der Fahrer die Kontrolle und stieß gegen drei parkende Fahrzeuge, einen Skoda, einen BMW-Mini und einen Volvo und beschädigte diese. Im Anschluss verließ er unerlaubt die Unfallstelle.

Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter 03643/8820 an die Polizei Weimar zu wenden.