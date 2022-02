Einbrecher in Weimar unterwegs: Diebe stehlen unter anderem Schmuck

Einbrecher waren am Wochenende in Weimar aktiv (Symbolfoto).

Weimar. Einen Einbruch und einen Einbruchsversuch meldet die Polizei am Wochenende in Weimar.

Eine Umhängetasche ist am Freitag aus einer Wohnung in Weimar entwendet worden. Wie die Polizei mitteilt, sei die Tsche in der Zeit von Freitag, 9.30 Uhr, bis Samstag, 3 Uhr, gestohlen worden sein. In der Tasche befanden sich diverse Schmuckstücke.

Wie der oder die Täter in die Wohnung gelangten, wird derzeit noch geprüft. Der entwendete Schmuck hat nach Angaben der Geschädigten einen Gesamtwert von rund 2000 Euro.

Versuchter Einbruch in Friseursalon

In Ettersburg stellte die Inhaberin eines Friseursalons am Samstag fest, dass unbekannte Täter versucht hatten, durch den Hintereingang in den Laden zu gelangen. Die Unbekannten betraten die Terrasse und versuchten, die Tür zum Geschäft aufzudrücken, was aber nicht gelang.

Dabei wurde aber das Türschloss und der Rahmen beschädigt. Die mögliche Tatzeit liegt zwischen dem 18. Februar, 19.30 Uhr, bis zum 19. Februar, 7.30 Uhr.