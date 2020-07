Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrecher kamen über den Balkon

Wer nachts nicht zu Hause ist, sollte die Balkontür schließen. Daran wurde am Donnerstag eine Frau in Weimar schmerzlich erinnert. Zwischen 3.30 Uhr und 6.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung an der Moskauer Straße. Offenbar gezielt wurden die Schränke im Schlafzimmer geöffnet und durchsucht. In einer Handtasche fanden der oder die Täter eine Geldbörse mit 500 Euro. Die Spurenlage legt es nahe, dass der Einbruch über den Balkon erfolgte. Die Balkontür hatte die Geschädigte offen gelassen.